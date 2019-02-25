AKP Muğla Marmaris İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP, Muğla Marmaris Belediye Başkan adayını belirledi. Muğla Marmaris İlçesi Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı kimdir?

SERKAN YAZICI KİMDİR?

Başkan adayı Yazıcı, 1970 yılında dünyaya geldi. Lisenin ardından Turizm Otelcilik Yüksek Okulu'nda eğitim aldı. 1983 yılından beri bu yana Marmaris'te yaşamını sürdürüyor. İş hayatına 1994 yılında Yazıcı Grup'ta başladı ve halen Marmaris'te bulunan Grand Yazıcı Club Turban ve Grand Yazıcı Club Marmaris Palace otelleri ile ticari hayatını sürdürüyor.

PROFESYONEL ANLAMDA RALLİ İLE İLGİLENDİ

İş adamı olmasının yanı sıra ralli ile ilgilenen Yazıcı, 4 kere Türkiye Ralli Şampiyonu oldu. Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA Takımlar Kupasında FIA Teams Cup üçüncülüğü ve 8 kere de yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etti. 2013 yılında Moldova Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olan Yazıcı, bu görevinde Moldova Hükümeti'nden onur nişanı aldı.

EN İYİ MOTOR SPORLARI SPORCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI

Aşçılık ve müzikle de uğraşan Serkan Yazıcı, 2015 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığına seçildi. Ayrıca 2017 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu – FIA'nın en yüksek karar mercii olan Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi seçilerek, 4 yıl boyunca Türkiye'yi temsil etti. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Karting Avrupa Baskanlığını yürüttü. Aynı zamanda Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Üyesidir.Federasyon Başkanlığı sırasında WRC - Dünya Ralli Şampiyonasını 8 yıl aradan sonra Türkiye - Marmaris'e getirdi. İlk defa düzenlenen FIA GT Nations Cup'da Türkiye'ye birincilik kazandırdı. En iyi motor sporları sporcusu ödülüne sahiptir. Serkan Yazıcı, evli ve 1 çocuk babasıdır.