Serkan Yıldırım Yeniden Başvuru Yaptı

Bilecik İl Genel Meclisi eski Başkanı ve AK Parti İl Genel Meclis üyesi Serkan Yıldırım, Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde yeniden aday adaylığı başvuru bulundu.
Yıldırım, başvurusunu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk'e teslim etti. 2014 yılında AK Parti'den Bilecik İl Genel Meclis üyesi seçilen Yıldırım, 2 yıl boyunca başarılı bir şekilde Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı yapmıştı.
Öte yandan Yıldırım, önceki dönem AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı yapmıştı. - BİLECİK
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:17