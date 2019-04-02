Serkan Yurttaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ZONGULDAK belediye başkan adayı Serkan Yurttaş oldu. BTP adayı Serkan Yurttaş, ZONGULDAK belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ZONGULDAK belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP ZONGULDAK belediye başkan adayı Serkan Yurttaş ile ilgili seçim sonuçları ve ZONGULDAK belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP ZONGULDAK belediye başkan adayı Serkan Yurttaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ZONGULDAK belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ZONGULDAK aday yarışı ve ZONGULDAK seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ZONGULDAK Seçim Bilgileri

ZONGULDAK belediyesi için toplam sandık sayısının 242 olduğu belirlendi.

ZONGULDAK belediyesi için açılan sandık sayısının ise 242 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ZONGULDAK belediyesi için katılım oranının ise % 80,87 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ZONGULDAK toplam seçmen sayısının ise 75.052 olduğu belirlendi.

ZONGULDAK belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 60.697 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP ZONGULDAK Belediye Başkan Adayı Serkan Yurttaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ZONGULDAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Serkan Yurttaş, ZONGULDAK yarışında % 0,10 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Serkan Yurttaş toplamda 57 adet oy sayısına ulaştı.

BTP ZONGULDAK belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.