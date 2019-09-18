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Sermaye piyasası araçları bireylere tanıtılıyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) düzenlediği "Bireyler için Sermaye Piyasası Araçlarına Erişim, Varlık Yönetimi ve Fonlar" başlıklı paneller serisinin ilki Edirne'de gerçekleştirildi.

18.09.2019 16:36Sermaye piyasası araçları bireylere tanıtılıyor
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) düzenlediği "Bireyler için Sermaye Piyasası Araçlarına Erişim, Varlık Yönetimi ve Fonlar" başlıklı paneller serisinin ilki Edirne'de gerçekleştirildi.
Edirne Barosu konferans salonundaki panelde, yatırım fonları, kira sertifikası ve portföy oluşturma gibi sermaye piyasası araçlarıyla ilgili sunumlar yapıldı.
TSPB Eğitim Müdürü Gökhan Büyükşengür, panel öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bireylere sermaye piyasası araçlarını tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.
Daha önce kurumsal yatırımcılar için eğitimler yaptıklarını anımsatan Büyükşengür, şunları kaydetti:
"Daha çok ticaret odaları, sanayi odaları ve ihracatçılarla birlikte kur riski yönetimi üzerine etkinlikler gerçekleştiriyorduk. Bu sefer bireyler tarafına dönmek istedik. Bireylere sermaye piyasası araçlarını tanıtmak istedik. Onlara erişim konusunda yatırımcıları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek istedik. Oluşturacakları olası portföyleri nasıl yönetecekleri konusunda onlarda farkındalık yaratmak istedik. Partner olarak kendimize meslek kuruluşlarını seçtik ve bugün Edirne Barosu partnerliğinde ilk panelimizi yapıyoruz."
Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar da panelin ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek, "Bireyler için ilk kez böyle bir panel yapılıyor. Türkiye'nin önemli ekonomi kurumlarından katılımcılar var. Farkındalık oluşturulması adına güzel ve faydalı bir panel." diye konuştu.
Panele, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetimi ve yatırım ortaklıkları çalışanları ile yatırımcılar katıldı.

Türkiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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