Sermayesini otobüste unutan vatandaşa Büyükşehir ışık oldu

Vatandaşı bulmak için seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Terminaller Şube Müdürlüğü, kamera kayıtlarını izleyip, İzmir Milli Piyango Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçerek vatandaşı buldu ve biletlerini teslim etti. Seyyar bayi Necati İşlek, duyarlılığı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesinde seyyar piyango bayiliği yaparak geçimini sağlayan Necati İşlek adlı vatandaş, Beyaz Fil durağından 45 D 0135 plakalı Manisa Büyükşehir Belediyesi halk otobüsüne binerek evine hareket etti. Karaköy durağında inen İşlek, 215 adet kazı kazan; 10 adet yarım, 2 adet tam ve 38 adet çeyrek biletin bulunduğu çantasını otobüste unuttu. Unutulan çantayı başka bir yolcunun fark edip, otobüs şoförüne bilgi vermesi üzerine sürücü, çantayı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Terminaller Şube Müdürlüğüne teslim etti. Biletleri kimin unuttuğuna ilişkin kamera kayıtlarını incelemeye alınan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha sonra Milli Piyango İdaresi İzmir Bölge Müdürlüğü ile de irtibata geçerek, bilet seri numaralarından vatandaşa ulaştı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Biletlerin sahibinin Necati İşlek adlı seyyar piyango bayiliği yapan vatandaşa ait olduğunu tespit eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Terminaller Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşa ulaşarak biletlerini teslim etti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine hassasiyetleri ve duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Necati İşlek, biletlerini teslim aldı. Terminaller Şube Müdürü Evren Yıldız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşın huzuru ve güveni için çalıştıklarını belirterek, vatandaşa çalışmalarında kolaylık diledi.