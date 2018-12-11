"Sermiyan Midnight" İle Kahkahalar Beşiktaş'ta Yükseliyor!

Komedyenin, çocukluğundan bugüne, yıllardır biriktirdiği tuhaf ve komik anılarını seyircisiyle paylaştığı "Sermiyan Midnight", 19 Aralık Çarşamba akşamı 20.30'da Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Ezop Sahne organizasyonuyla sahnelenen "Sermiyan Midnight" adlı tek kişilik stand-up gösterisinde Sermiyan Midyat; çocukluğundan bugününe dek yaşadığı, oyunculuğa ve hayata dair meselelerini kendine has, incelikli komedi üslubuyla anlatıyor.

Rol aldığı dizilerin yanı sıra "Ay Lav Yu" ve "Hükümet Kadın" film serisiyle hem senarist, hem yönetmen hem de oyuncu kimliğiyle seyirci karşısına çıkan Sermiyan Midyat, stand-up gösterisi "Sermiyan Midnight" ile izleyicisine eğlenceli dakikaları bu kez sahneden sunuyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba akşamı saat 20.30'da Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek iki perdelik "Sermiyan Midnight" gösterisinin biletleri, Biletix'ten ve gişeden temin edilebilir.