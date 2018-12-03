Sermiyan Midyat, 13 Aralık'ta Güldürecek!

Yeni sezonunda Ezop Sahne organizasyonuyla sahnelenen "Sermiyan Midnight" adlı tek kişilik stand-up gösterisinde Sermiyan Midyat; çocukluğundan bugüne, kamera önünden arkasına yaşadığı tuhaf ve komik anılarını, hayata dair meselelerini kendine has, incelikli komedi diliyle anlatıyor.

Rol aldığı dizilerin yanı sıra "Ay Lav Yu" ve "Hükümet Kadın" film serisiyle hem senarist, hem yönetmen hem de oyuncu kimliğiyle seyirci karşısına çıkan Sermiyan Midyat, stand-up gösterisi "Sermiyan Midnight" ile izleyicisine eğlenceli dakikaları bu kez sahneden sunuyor.

13 Aralık 2018 Perşembe akşamı saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek iki perdelik "Sermiyan Midnight" gösterisinin biletleri, Biletix'ten ve gişeden temin edilebilir.