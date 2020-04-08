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Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı

FOX TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Zümrüdüanka'nın oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı diziye usta oyuncu Sermiyan Midyat da dahil oldu.

08.04.2020 22:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:45

Başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın yer aldığı Zümrüdüanka dizisi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. FOX'un ilgiyle izlenen dizisinin kadrosuna Sermiyan Midyat katıldı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Midyat, ekibe projeden ayrılan Itır Esen'in hayat verdiği karakterin eşi rolüyle katılacak. Kapadokya'da çekilen diziye geçen haftalarda koronavirüs molası verilmişti. Her şey yolunda giderse dizinin 20 Nisan'da sete çıkması planlanıyor.

Pastel Film'in diğer dizisi Güvercin için de ay başında sete çıkma kararı alındı. 2 bölüm stoğu olan dizinin finalinin çekileceği açıklanmıştı. Ancak şimdi Güvercin'in yaz aylarında devam etme ihtimali gündemde.

Sermiyan Midyat dizide Mahir Özgüç karakterine hayat verecek. Mardin'den gelen Özgüç ailesinin lideri Mahir, Hamit'in babası ve Nisan'ın da kocasıdır. Demirkanların düşmanı ve sert bir adamdır.

Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

02.12.1974 yılında dünyaya gelen Sermiyan Midyat Ankara Çankaya doğumludur.

Tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Sermiyan Midyat'ın anne ve babası kürt kökenlidir. Doğduğu yer Ankara'da 7 sene kalmış daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir.

1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü.

Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı

1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı.

2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı.

Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti.

Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

Yönetiği Filmler:

2017 Ay Lav Yu Tuu

2015 Bir Baba Hindu

2013 Hükümet Kadın 2

2012 Hükümet Kadın

2010 Ay Lav Yu

Rol aldığı filmler: Oyuncular

2017 Ay Lav Yu Tuu - İbrahim

2015 Bir Baba Hindu - Fadil

2014 Anasının Oğlu - 1. sezon

2013 Hükümet Kadın 2 - Faruk

2011 Kalbim Seni Seçti - 1. sezon - Ömer

2010 Ay Lav Yu - İbrahim

2006 Polis

2005 Kırık Kanatlar - 2. sezon

2005 Banyo

2005 Pardon

2003 Şarkılar Seni Söyler - 1. sezon - Sinan

2001 Bizim Otel 1. sezon

Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı
Etiketler: Sermiyan Midyat, Alp Navruz, Midyat, Magazin
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