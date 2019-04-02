Serpil Aykaç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARS ARPAÇAY belediye başkan adayı olan Serpil Aykaç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARS ARPAÇAY ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Serpil Aykaç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARS ARPAÇAY adayı Serpil Aykaç kimdir? BTP KARS ARPAÇAY adayı Serpil Aykaç yüzde kaç oy aldı?

Serpil Aykaç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARS ARPAÇAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Serpil Aykaç ARPAÇAY ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. ARPAÇAY ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Serpil Aykaç adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

KARS ARPAÇAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.