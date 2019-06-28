28.06.2019 10:47
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Serpil Doğulu, oğlu Kenan Doğulu'nun Beren Saat ile boşanma haberlerini yalanladı

Serpil Doğulu, önceki akşam oğlu Kenan Doğulu'nun konserine gitti, Anne Doğulu, oğlu ve Beren Saat'in boşanma iddialarına son noktayı koydu.

Güzel oyuncu Beren Saat'in Instagram sayfasında kazada hayatını kaybeden eski sevgilisi hakkında yaptığı paylaşımla eşi Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar olduğunu ima etmişti. Saat'in bu paylaşımları çiftin boşanma iddialarını gündeme getirmişti. Oğlunun konserine giden Serpil Doğulu, ikilinin boşanma iddialarını yalanladı.

"HERKES İŞİNDE GÜCÜNDE"

Kenan Doğulu dün gece Harbiye'de konser verdi. Seyirciler arasında Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu da vardı. Anne Doğulu, Kenan-Beren ilişkisiyle ilgili soruları yanıtladı: "Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam. en çok 'Bugünüm sensiz geçti' şarkısını seviyorum. Babası için yazmıştı onu... Sahne performansı muhteşem, üstüne adam tanımıyorum. Bütün popçuları seviyorum ama o benim oğlum. Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..."

Serpil Doğulu, oğlu Kenan Doğulu'nun Beren Saat ile boşanma haberlerini yalanladı
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