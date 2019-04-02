Serpil Hanbay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ADIYAMAN SİNCİK belediye başkan adayı olan Serpil Hanbay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADIYAMAN SİNCİK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Serpil Hanbay isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ADIYAMAN SİNCİK adayı Serpil Hanbay kimdir? BTP ADIYAMAN SİNCİK adayı Serpil Hanbay yüzde kaç oy aldı?

Serpil Hanbay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ADIYAMAN SİNCİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Serpil Hanbay SİNCİK ilçesinde % 1,01 oranında oy almıştır. SİNCİK ilçesinde % 1,01 oranında oy olan Serpil Hanbay adlı BTP adayı toplamda 27 adet oy sayısına ulaştı.

ADIYAMAN SİNCİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.