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Serpil Midyatlı, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı Serpil Midyatlı, partisinin genel başkan yardımcılığına seçildi.

07.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:00Serpil Midyatlı, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu
'da, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Schleswig- Eyalet Teşkilatı Başkanı Serpil Midyatlı, partisinin genel başkan yardımcılığına seçildi.
Başkent Berlin'de "CityCube" Salonu'nda düzenlenen SPD Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Serpil Midyatlı, 623 geçerli oyun 497'ini alarak SPD Genel Başkan Yardımcısı oldu. Seçimde, 66 delege "hayır" oyu kullanırken, 60 delege de çekimser kaldı.

SPD'nin diğer genel başkan yardımcıları ise Almanya Çalışma Bakanı Hurbertus Heil, Brandenburg Eyalet Milletvekili Klara Geywitz, partinin gençlik örgütü "Jusos"un Genel Başkanı Kevin Kühnert ve Saarland eyaletinin Çalışma ve Bakanı Anke Rehlinger oldu.
Seçimde, genel başkan yardımcıları arasında yüzde 79,8 ile en fazla oyu Serpil Midyatlı aldı.

Sosyal Demokrat Parti, Schleswig, Holstein, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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