Serpil Şahin fabrikada çalışan kadınları ziyaret etti
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, Bilecik'te faaliyet gösteren fabrikalardaki çalışan kadınları ziyaret ederek, geçmiş Dünya Kadınlar Gününü karanfil hediye ederek kutladı.
10.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:50
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, Bilecik'te faaliyet gösteren fabrikalardaki çalışan kadınları ziyaret ederek, geçmiş Dünya Kadınlar Gününü karanfil hediye ederek kutladı. Şahin, çalışanlar ile sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Şahin, kadın çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışanlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Serpil Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Serpil Şahin fabrikada çalışan kadınları ziyaret etti
Etiketler : Semih Şahin, Bilecik, Güncel
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