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Serpil Şahin öğrenciler ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

11.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:48Serpil Şahin öğrenciler ile bir araya geldi
Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birim Koordinatörü Sema İnci, ve Belediye Başkanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Hazel Sude Özen ile birlikte öğrencilerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren Serpil Şahin, daha sonra öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Okul Müdürü Hüsnü Anıl Tekin ve öğretmenleri de ziyaret eden Serpil Şahin, öğretmenlerin talep ve görüşlerini dinledi. Eğitim ve çocuklara yatırımın önemine değinen Serpil Şahin, her zaman öğrencilerin yanında yer almaya çalıştıklarını kaydetti. - BİLECİK

Semih Şahin, Sema İnci, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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