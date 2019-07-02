Serseriler Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ulaş Bahadır'ın üstlendiği, komedi ve aksiyon türündeki 'Serseriler' film
inin oyuncu kadrosunda yönetmen ile birlikte Serdar Sezgin, İbrahim Can
Varlı, Sadık Gürbüz
, Semra Dinçer
, Sevcan Orhan
gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Ulaş BahadırSenaryo:
Ulaş BahadırOyuncular:
Ulaş Bahadır, Sadık Gürbüz, Semra Dinçer, Sevcan Orhan, Burak Demir, İbrahim Can Varlı, Serdar Sezgin GüvençFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
SerserilerYapımcı Firma:
Gökkuşağı FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
102 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
06.09.2019 Serseriler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.