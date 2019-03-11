Sert tepki: 'Ne Gereksiz Şeylerle Uğraşıyoruz'

Ocak ayında 3 milyon Euro karşılığında Anderlecht'e transfer olması beklenen fakat menajerinin fazla ücret istemesi sebebiyle görüşmelerin yarıda kaldığı iddia edilen Yunus Akgün için Belçika devinin bir kez daha girişimlere başladığı belirtilmişti.

Galatasaray'da forma bulduğu maçlarda oynadığı futbolla alkış toplayan, hatta taraftarların 'Onyekuru'nun yerine neden Yunus oynamıyor' serzenişlerinde bulunduğu 18 yaşındaki yıldız için menajerlik firması Octagon'dan açıklama geldi. Yunus'un şu anda tek amacının sarı kırmızılı formayla hedeflerine ulaşmak olduğunu belirten menajerler Anderlecht haberlerine tepki gösterirken, genç futbolcunun temsilcileri bu haberlerin oyuncuya zarar verdiğini ve Yunus Akgün'ün Galatasaray'da kalacağını yinelediler.

İşte yapılan açıklama;

Bizim medyamız tam bir komedi, aslı astarı olmayan haberler yapılıyor. Anderlecht evet ilgilendi ama olaylar öyle yazıldığı gibi menajerlik ücretleri sebebiyle falan değildi. Tam gereksiz işler. 18 yaşında gelişime bu denli açık ve yetenekli futbolcu için yapılan haberler oyuncuyu olumsuz yönde etkiliyor. Durduk yere kafası sadece futbolda olan bir yıldız adayını yersiz iddialarla servis etmek yakışmıyor. Bazen bu tip haberleri okuduğumuzda kendi aramızda 'Hey Allah'ım yaa ne gereksiz işler' diyip gülüp geçiyoruz. (Akşam)