Sertab Erener En Uzun Gecede Ankara'da

En uzun geceyi Ankara'daki hayranlarıyla geçirecek olan Sertab Erener, 'Sertab'ın Müzikali' ile yine kendine hayran bırakacak. Erener'in 90'lar ve 2000'ler adını verdiği 2 bölümden oluşan müzikalinde geçmişten günümüze en sevilen şarkıları, 7 kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla renkleniyor! Sertab Erener, her şarkının dönemine ve ruhuna ait 10 farklı kostüm giydiği gösterisi boyunca 37 şarkı seslendiriyor. Şarkıların her biri için titizlikle hazırlanan koreografiler ise Beyhan Murphy'e ait!

Erener'in "120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi" sloganıyla yola çıkan nefes kesen müzik ziyafeti 21 Aralık Cuma akşamı Ankara Congresium'da sahnelenecek.