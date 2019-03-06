Sertab Erener Kadınlar Günü'nde Ankara'da

Kerki ve Solfej'in düzenlediği konseri ile hayranlarıyla buluşacak olan başarılı sanatçı, Ankara'da yine unutulmaz bir geceye imza atacak.

Sertab'ın Müzikali ile daha önce 21 Aralık'ta Ankara'da kapalı gişe sahne alan ve hayranlarının yoğun isteği üzerine yeniden Ankaralılarla buluşmaya söz veren Sertab Erener, 8 Mart Kadınlar Günü'nde sahneye çıkacak.

8 MART BİLETLERİ TÜKENDİ 15 MART SATIŞA ÇIKTI

8 Mart konserinin biletleri Ankaralıların yoğun ilgisi ile tükenen Sertab Erener, 15 Mart'ta yeniden Congresium sahnesine çıkacak. Ankaralı müzikseverlerin buluşmak için gün saydığı, Erener'in 90'lar ve 2000'ler adını verdiği 2 bölümden oluşan müzikalinde geçmişten günümüze en sevilen şarkıları, 7 kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla renkleniyor! Sertab Erener, her şarkının dönemine ve ruhuna ait 10 farklı kostüm giydiği gösterisi boyunca 37 şarkı seslendiriyor. Şarkıların her biri için titizlikle hazırlanan koreografiler ise Beyhan Murphy'e ait!

Kaynak: Bültenler