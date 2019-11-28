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Sertab Erener "Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını ben söylemek isterdim"

Zorlu PSM Youtube kanalında "İbrahim Selim ile Bu Gece" programı her hafta izleyicileri eğlendirmeye devam ediyor.

28.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:16Sertab Erener

ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarındaki sürpriz konuk sanatçıları ile her hafta touché'de izleyiciyle buluşan 'in bu haftaki sürpriz konuğu sevilen şarkıcı Sertab Erener oldu. Eğlencenin dozunun bir an olsun düşmediği geceye Sertab Erener'in samimi itirafları ve seslendirdiği şarkılar damgasını vurdu.

"Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını ben söylemek isterdim" diyerek Sezen Aksu'ya olan hayranlığını dile getiren Erener, gece boyunca temponun hiç düşmediği programda sevilen şarkılarından biri olan "Lal"i seslendirdi.

Sertab Erener çocukluğundan beri şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve esas amacının ünlü olmak olmadığını izleyenler ile paylaştı. Program boyunca izleyicilerden büyük ilgi gören sanatçı hayalini kurup hayata geçirdiği "Sertab'ın Müzikali"nin kendisi için öneminin de altını çizdi.


Sertab Erener, Sezen Aksu, Türkiye, Selim, Magazin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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