'Sertab'ın Müzikali' Yeniden Uniq İstanbul'da

İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden UNIQ İstanbul, sanat severleri 'Sertab'ın Müzikali' ile yeniden buluşturuyor. Kasım ayında iki kez UNIQ Hall'de sahnelenecek müzikalin 20 ve 22 Kasım biletleri hızla tükeniyor.

Beyhan Murphy'nin koreografisi ve sahne yönetimi ile hazırlanan müzikalin kostüm tasarımları da Belma Özdemir'e ait. Her şarkıya özel olarak hazırlanmış kostüm ve koreografiler ile Sertab Erener'in harika yorumu seyircilere görsel ve işitsel şölen yaşatmaya Kasım ayında da devam ediyor.

Kırık Kalpler albümünün yanında 25 yıldır dillerden düşmeyen en özel şarkılarıyla 120 dakikalık bir zaman yolculuğu yaşatan 'Sertab'ın Müzikali'nin 20 ve 22 Kasım UNIQ Hall biletlerine www.biletix.com adresinden ulaşılabiliyor.