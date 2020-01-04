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Sertaç Ermiş'in adı, mahallesinde yaşayacak

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl eylül ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Sertaç Ermiş'in adının, Güzeloluk Mahallesi'nde bir parka verilmesini kararlaştırdı.

04.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:55 Sertaç Ermiş'in adı, mahallesinde yaşayacak
Belediyesi, geçen yıl eylül ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Sertaç Ermiş'in adının, Mahallesi'nde bir parka verilmesini kararlaştırdı.

Geçen yıl eylül ayında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki AÜ öğrencisi Sertaç Ermiş'in adı artık mahallesindeki parkta yaşayacak. Muratpaşa Belediye Meclisi, Ermiş'in adının Güzeloluk Mahallesi 1880-1886-1889 sokaklar kesişiminde yer alan parka verilmesine karar verdi. Karar, mecliste yer alan siyasi partilerin oy birliğiyle alındı.

Muratpaşa Belediye Meclisi, ayrıca, kent tarihçisi Hüseyin Çimrin adının da Yüksekalan Mahallesi'nde 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi karşısında bulunan parka verilmesi kararı aldı. Parka adı verilen Antalya'nın hafızası 74 yaşındaki Çimrin, Antalya bölgesinin ilk Almanca turist rehberi olarak görev yaptı. 25 yılı aşkın bir süre Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın Antalya Bölge Müdürlüğü'nde tercüman rehber olarak görev yapan Çimrin, çeşitli gazetelerde, dergilerde köşe yazıları kaleme aldı. Çimrin'in Antalya tarihi üzerine birçok kitabı bulunuyor. - ANTALYA

Güzeloluk, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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