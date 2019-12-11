Haberler » Magazin » Sertap Erener, kendisini görüntüleyen muhabirlere bağırıp çağırdı - Magazin

Sertap Erener, kendisini görüntüleyen muhabirlere bağırıp çağırdı

Şarkıcı Sertap Erener kendisini görüntüleyen muhabirlere "Ben ünlü filan değilim, fotoğrafımı çekmeyin" diyerek bağırdı çağırdı.

11.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:05

Önceki akşam Havalimanı'nda aracını beklerken görüntülenen ünlü şarkıcı Sertap Erener, flaşların patlamasıyla rahatsız oldu. 55 yaşındaki şarkıcı, muhabirleri yanına çağırıp adeta onları azarladı.

"BENİ ÇEKMEYİN KARDEŞİM BEN ÜNLÜ FİLAN DEĞİLİM"

Son dönemde basın mensuplarıyla gerginlik yaşamasıyla ön plana çıkan Sertab Erener, "Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce benden gelip fotoğraf çekmek için isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni!" diyerek muhabirlere bağırdı.

SERTAP SÖYLEDİ, NİL DANS ETTİ

Stüdyoya girip şarkı söyleyen Sertab Erener'e eşi Emre Kula gitarıyla eşlik etmiş, müziğe kendini kaptıran Nil Karabihimgil ise ikiliye dans ederek eşlik etmişti.

Sertap Erener, kendisini görüntüleyen muhabirlere bağırıp çağırdı

Sertab Erener, Sertap Erener, İstanbul, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

10:49 Üçüncü bölüm fragmanı yayınlanan Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı - Magazin
10:49 Sertap Erener, kendisini görüntüleyen muhabirlere bağırıp çağırdı - Magazin
10:46 Aras Bulut İynemli'den Can Yaman yanıtı - Magazin
10:46 Aleyna Tilki ilk kez paylaştı!.. Söz ve müziği kendisine ait! - Magazin
10:46 Ünlü şarkıcıdan 'seyirci kaçırtan' espri! - Magazin
10:02 "Kendimi harcadım" diyen Aleyna Tilki leopar desenli taytıyla cesur poz verdi - Magazin
09:21 Ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti - Magazin
08:45 Dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles, Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi söyledi - Magazin
07:36 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Sevda'nın vedasında duygusal anlar yaşandı - Magazin
11.12.2019 11:07:43