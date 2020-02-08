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Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

08.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:42
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Mersin ile Karaman arasındaki geçitte, buzlanma ve tipinin de etkisiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mahsur kalan araçlara çekicilere müdahale eden ekipler, kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor.
Ekiplerin yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmaları devam ediyor.
Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Sertavul Geçidi, Güncel

Kaynak: AA


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