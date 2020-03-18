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Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

18.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:40
Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Mersin-Karaman arasındaki geçitte, sabah saatlerinden başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Bölgede trafik ekipleri araçlarında kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor.
Ulaşımın aksadığı yolda ekipler, buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Sertavul Geçidi, Güncel

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