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Sertavul Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

19.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:42
Sertavul Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Karaman-Mersin arasındaki geçitte, sabah saatlerinde başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Bölgedeki trafik ekipleri, araçlarında kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücüler ile ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Bu araçlar Karaman girişinde bekletiliyor.
Ulaşımın aksadığı yolda karayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : İç Anadolu Bölgesi, Sertavul Geçidi, Akdeniz Bölgesi, Karaman, Güncel

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