Haberler » Güncel » Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor - Haber

Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

26.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:27 Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
'da gece başlayan kar yağışı, kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.
Mersin ile Karaman'ı birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Karayolları ekipleri, Karaman-Mersin karayolunun ulaşıma kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Kar nedeniyle Karaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Yetkililer, sürücüleri yanlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarıyor.

İç Anadolu Bölgesi, Sertavul Geçidi, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:38   Çocuklar bu oyunu çok sevecek - Haber
13:38   Şemdinli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı - Haber
13:38   AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldılar - Haber
13:38   Ezine'de 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
13:32   Annelerin feryadı PKK'yı çözülme noktasına getirdi - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
12:09   Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
26.12.2019 13:40:32