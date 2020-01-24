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Sertavul Geçidi trafiğe açıldı

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan kar ve buzlanma sonucu kapanan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi karayolları ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

24.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:32Sertavul Geçidi trafiğe açıldı
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan kar ve buzlanma sonucu kapanan 'in ilçesindeki Sertavul Geçidi karayolları ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mut Sertavul Geçidi'nde dün gündüz saatlerinden itibaren kar, yoğun sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman il sınırındaki Bel Mevkisinde yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin gece boyuncada aralıksız sürdürdüğü çalışma sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. - MERSİN

İç Anadolu Bölgesi, Sertavul Geçidi, Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: İHA

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