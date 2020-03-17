Sertavul Geçidi zincirsiz geçit vermiyor
Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.
17.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:51
Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin 'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.
Sertavul Geçidi'nde sabah saatlerinde itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken tır, kamyon ve otobüslerin geçişine ise izin verilmiyor.
Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan Mahallesinde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.
Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde yolun akşam saatlerinde ulaşıma kapanacağı bildirildi. - MERSİN
Sertavul Geçidi'nde sabah saatlerinde itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken tır, kamyon ve otobüslerin geçişine ise izin verilmiyor.
Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan Mahallesinde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.
Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde yolun akşam saatlerinde ulaşıma kapanacağı bildirildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Sertavul Geçidi, İç Anadolu, Akdeniz, Mersin, Güncel
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