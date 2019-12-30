Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde 3 gündür etkili olan kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.



Mersin'i Karaman'a bağlayan Mut Sertavul geçidinde 3 gündür devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Alahan ve Setavul geçidinde uygulama yapan Bölge Trafik ekipleri, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.



Karayolları ekipleri 7/24 yolda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Yetkilikler, sürücülerin araçlarında kar lastiği ve zincir takılı olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Akşam saatlerinde ise yolun buzlanmaya karşı daha tehlikeli olacağı uyarısında bulunuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA