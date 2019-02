Serter, İzikad Üyelerini TBMM'de Konuk Etti

Serter, eşinin de başkanlığını yaptığı İzmir İş Kadınları Derneği'ni TBMM kampüsünde konuk etti.

Serter, « İzmir'in aktif ve her zaman kendi alanlarında son derece başarılı olan kadınlarını TBMM'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duydum. İzmir, eşitliğin şehri, eşit üretimin, eşit paylaşımın ve adaletin şehri ve İzmir'in kadınları da her alanda eşitliğin temsilcisi olarak bizlerle beraber sahadalar, iş başındalar. Otomotiv alanından bilişim alanına kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren özellikle yönetici kademelerinde olan kadınların İZİKAD bünyesinde görev alıyor olmaları İzmir için bir kazançtır. Ben de İzmir'in bir milletvekili olarak, bir erkek milletvekili olarak her zaman kadınların özellikle iş alanında örgütlenmelerinin yanındayım, onlara her alanda destek olmak için de her zaman burada olacağım. Küçük bir esnaf ailesinden gelip ticarette önemli noktalara erişme şansına sahip olmuş biri olarak da ayrıca ticaret ve iş dünyasında kadınların var olmalarının ne kadar zor bir o kadar önemli olduğunu biliyorum. Ben de iş hayatında beraber yol yürüdüğüm sevgili eşim Huriye Serter başta olmak üzere bütün kadınların her zaman destekçisiyim ve her alandaki sorunlarını da TBMM kürsüsünden bütün Türk halkına iletmeye hazırım" dedi.

"TBMM, HER ZAMAN ÖZELLİKLE İŞ DÜNYASINDAKİ KADINLARIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMELİDİR."

TBMM bünyesindeki Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın'ın da kabul ettiği İZİKAD üyelerine, görüşme sırasında da İzmir Milletvekili Bedri Serter de eşlik etti. Serter, İZİKAD üyelerinin de İzmir'den TBMM'ye gelecek olan özellikle kadın konukların kendi alanlarını ilgilendiren konulara dair komisyon görüşmeleri için her zaman destek olacağının altını çizdi. Serter, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, her alanda kadınların sorunlarına dair öncelikli çözüm merkezi olmalıdır. İzmir'in iş dünyasının kadınlarının, kendi sorunlarını birebir ilgili komisyon olan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na, komisyonun başkanına aktarmaları çok önemli olmuştur. Bizler de erkek vekiller olarak her zaman kadın-erkek eşitliği ilkesi çerçevesinde kadınların sorunlarına en az onlar kadar sahip çıkmalıyız. Kadınların bilim, teknoloji, sanayi ve ticaret alanlarında yakın gelecekte daha etkin roller oynamaları ve bu çerçevede eğitimlerini yapabilmeleri için herkes elinden geleni yapmalıdır" dedi.

Kaynak: Bültenler