Serterlerin Mutlu Günü

İzmir iş ve siyaset dünyasının önde gelen ailelerinden olan Serter çiftinin oğlu Yağız Serter ve eşi Ayşin Serter, "Melisa" adını verdikleri bir kız çocuk sahibi oldular.

Kent Hastanesi'nde gerçekleşen ve sağlıklı bir şekilde sonuçlanan doğum ile dünyaya gelen ilk torunu Melisa bebeği kucağına alan İzmir CHP Milletvekili Bedri Serter ve eşi Huriye Serter son derece mutlu olduklarını, oğulları Yağız ve gelinler Ayşin'e kendilerine bu duyguyu yaşattıkları için teşekkür ettiler.

Hayatın bir devir teslim olduğunu ifade eden Bedri Serter, "Doğuyoruz, büyüyoruz ve gelip geçiyoruz. Önemli olan kendimizden sonra gelenlere nasıl bir isim, nasıl bir dünya, nasıl bir gelecek bırakabildiğimiz. Güzel torunum Melisa'ya keyifli bir hayat diliyorum. Umuyorum uzun, güzel, mutlu, analı babalı bir ömrü olur" dedi.

İZİKAD Başkanı Huriye Serter ise torun sahibi olma mutluluğunu herkesin yaşamasını dilediğini söyleyerek, "Oğlum ve gelinim bize bu mutluluğu yaşattılar. Onlar da bu duyguyu yaşasınlar dilerim. Çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler