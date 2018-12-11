Sertifikalı Turunçgil Fidanı Yetiştiriciliği' Projesi Son Buldu

11 Aralık 2018 Salı 17:45



11 Aralık 2018 Salı 17:45

Mersin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Kadın öğreniyor, fidanlar çiçek açıyor' sloganı ile uygulanan 'Sertifikalı Turunçgil Fidanı Yetiştiriciliği' projesi sona erdi. Proje kapsamında verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan 40 kadın, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ndeki törene Vali Ali İhsan Su, İl Müdürü Arif Abalı, daire müdürleri ve proje kapsamında eğitim alan kadınlar katıldı. Törende yaptığı konuşmasında turunçgilin Mersin'deki en önemli hammadde olduğunu vurgulayan Vali Ali İhsan Su, Bununla ilgili 40 tane kadın kardeşimizi eğitimden geçirdik. İlimizde turunçgille ilgili sertifikalı daha iyi fidan yetiştirmek, daha iyi bahçeler oluşturmak, bu anlamda da ekonomiye katkı sağlamak, istihdama katkı sağlamak gibi bu projenin birçok önemli çıktıları olacak. Bu kursu bitiren her bir kadın kardeşimiz kendi işini kuracak, yanındaki kişileri istihdam edecek, hem ülke ekonomisine hem kendi ekonomisine hem de ilimiz ekonomisine ve istihdamına çok önemli bir kaynak sağlamış olacak dedi.İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Arif Abalı ise gelecek dönemde de birçok önemli projeye imza atacaklarını vurguladı.Proje kapsamında sertifika almaya hak kazanan kadınlardan Şule Daş da Sertifikalı Turunçgil Fidanı Yetiştiriciliği projesinden sonra fidan üretimimi daha kaliteli ve daha bilinçli bir şekilde yapacağıma inanıyorum diye konuştu.Konuşmaların ardından eğitimlerde başarılı olan kadınlar sertifikalarını Vali Su ve Abalı'nın elinden aldı. - Mersin