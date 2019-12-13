Haberler » 3. Sayfa » Serum çıkarılmadı diye hemşirelere saldırmak istedi - Haberler

Serum çıkarılmadı diye hemşirelere saldırmak istedi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan devlet hastanesinde taburcu olmaya hazırlanan annesini almaya gelen oğul iddiaya göre, annesinin kolunda takılı serumu gördükten sonra sinirlenerek hemşirelere saldırmak istedi.

13.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:58Serum çıkarılmadı diye hemşirelere saldırmak istedi
'nın ilçesinde bulunan devlet hastanesinde taburcu olmaya hazırlanan annesini almaya gelen oğul iddiaya göre, annesinin kolunda takılı serumu gördükten sonra sinirlenerek hemşirelere saldırmak istedi. Hastane personeli tarafından engellenen şahıs polis merkezine götürüldü.

Olay, Akyazı Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Devlet Hastanesi Dahiliye Servisinde yatan bir hastanın oğlu M.Y., taburcu olmaya hazırlanan annesini hastaneden almaya geldi. Annesinin kolunda serum takılı olduğunu gören M.Y., iddiaya göre sinirlenerek serviste görevli hemşirelere tehdit ve hakarette bulundu. Darp etmek için hemşirelerin üzerine yürüyen hasta yakını, hastane personellerinin araya girmesiyle engellendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hemşirelerin şikayetçi olması üzerine M.Y., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:32 ABD yeni balistik füzesini denedi, Rusya tepki gösterdi - Haberler
13:30 CHP'den asgari ücret açıklaması - Haberler
13:27 MSB: "Teröristlerce açılan tünellerin tespiti ve kapatma faaliyetleri devam ediyor" - Haberler
13:27 Samsun'da torbacı operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
13:25 Banka çalışanı zimmetine 1,5 milyon TL geçirmekten tutuklandı - Haberler
12:42 ABD Senatosu'nun "soykırım" kararına bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi - Haberler
12:36 Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak - Haberler
11:56 Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu listesinde - Haberler
11:53 İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı - Haberler
11:30 Tefeci çetesinin lideri 'Hanım Ağa' lakaplı kadın yakalandı - Haberler
13.12.2019 13:34:46