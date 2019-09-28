Haberler » 3. Sayfa » Haber

Servet Eser'den 10 gündür haber alınamıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde yaşayan 2 çocuk babası Servet Eser'den 10 gündür haber alınamıyor.

28.09.2019 10:58Servet Eser'den 10 gündür haber alınamıyor
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde yaşayan 2 çocuk babası Servet Eser'den 10 gündür haber alınamıyor. Kayıp adamın bulunması için yakınları Erzincan'da da arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 47 yaşında, evli ve 2 çocuk babası Servet Eser, 18 Eylül 2019 tarihinde evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Zaman zaman çevre köyler, ilçeler ve Erzincan'da inşaatlarda çalışmaya giden Eser'in günlerdir evine dönmemesi ve bilgi vermemesi üzerine ekiplere haber verildi. Cep telefonu kullanmadığı için sinyal takibi de yapılamayan Eser'i köy sınırları içerisinde her kovuk ve her delik bakılmak suretiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ekipleri ve köylülerden oluşan 50 kişilik ekip uzun süre aradı.

Halen bulunamayan Eser'in hayatından endişelenen aile yakınları arama çalışmalarını Erzincan'da sürdürüyor.

Ekiplerin ve akrabalarının çevre il, ilçe ve köylere haber verdiği Eser'i görenlerin mutlaka 0 456 213 01 22 AFAD, 156 Polis İmdat veya 112 Acil Servis'e bilgi vermeleri istendi. - ERZİNCAN

Gümüşhane, Erzincan, Kelkit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:48 Yaşlı şahsı 200 kişilik özel ekip ormanda didik didik aradı
14:48 Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı
14:46 Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
14:42 Ordu'da yollarda sıkı denetim
14:41 Ordu'da kenevir ve esrar operasyonu
14:35 Karaman'da saman yangını
14:35 Seyir halindeki otobüste yangın çıktı