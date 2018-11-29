29 Kasım 2018, 01:37
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Servet Yardımcı'dan Cüneyt Çakır ve Ekibine Ziyaret

Servet Yardımcı

TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı, hakem Cüneyt Çakır ve ekibine moral ziyaretinde bulundu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ve ekibine moral ziyaretinde bulundu.

Servet Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Wembley Stadyumu'nda bu akşam 23.00'te başlayacak Tottenham - Inter maçı öncesinde Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran, Tarık Ongun, 4'üncü hakem Mustafa Emre Eyisoy, ilave yardımcı hakemler Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ile bir araya gelerek başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu,Servet Yardımcı,Cüneyt Çakır

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