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Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, "Kulüplerin daha da büyük hasar almaması için liglerin oynanması lazım. Biz de liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söyledik ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

10.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:42

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin akıbetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. BeIN Sports Haber'in sorularını yanıtlayan Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA, en son 1 Nisan'da, 55 federasyonun genel sekreteriyle bilgilendirme toplantısı yaptı. Biz de yönetim kurulu olarak bu kararları onayladık. Çalışma grupları kuruldu, bu gruplar gelişmeleri günbegün takip ediyorlar. Belçika bir duyuru yapmıştı, liglerin tesciliyle ilgili. Fakat bu kararı 24 Nisan'a ötelediler. UEFA Yönetim Kurulu'nun 23 Nisan'daki durumuna göre kararı gözden geçirecekler. İnsan sağlığı çok önemli. UEFA, devletlerin vereceği kararlara göre hareket etmek zorunda.

"UEFA, BİTMEYEN LİGİ ALMAYABİLİR"

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni etkileyeceği için UEFA, 'Siz ligleri oynatmadınız, sportif olarak sonuçları almadınız. Bizim turnuvalarda sizlere yer olmayabilir.' kararını verebilir. UEFA, kendi şampiyonalarının da bitirilmesini çok istiyor, arzuluyor. UEFA, maçların bitirilmesiyle ilgili format değişikliği dahil bütün alternatifleri değerlendiriyor. UEFA'da Final Four gündeme gelebilir.

"LİGLERİN OYNANMASI LAZIM"

UEFA'nın istediği, tam bir dayanışma içinde tüm liglerin bitirilmesi. Her ligin farklı dinamiği var. Bazı liglerin 12 maçı, bazılarının bizdeki gibi 8 maçı var. Bazılarında da play-off sistemi. Dolayısıyla bütün liglerin bu yaz içerisinde bitirilmesini arzuluyor UEFA. Bu ay içerisindeki gelişmelere göre tekrardan değerlendirme yapılacak. Sonuçları, 21 Nisan itibariyle görmüş olacağız. Liglerin kendi problemleri ve finansal konular da var. Gönül ister ki seyircili olsun ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor. Böyle bir karar alabilir. Kombine bilet satışları var, maç günü gelirleri var. Kulüplerin daha da büyük hasar almaması için liglerin oynanması lazım. Biz de liglerin en erken başlama tarihi için haziran başını söyledik ama bu tarihi mayıs başında tekrar değerlendireceğiz.

"UEFA, FFP KONULARIYLA İLGİLİ TAMAMEN ESNEKLİĞE GİDECEK"

Bizim 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 tane de kupada ihtiyacımız var. 2 yarı final, 1 final. Büyük bir sıkıntımız gözükmüyor, Avrupa'daki en şanslı liglerden biriyiz. Bu gelişmeleri tekrardan ele alacağız, gelişmeleri paylaşacağız. UEFA, yeni sezonda FFP konularıyla ilgili tamamen esnekliğe gidecek."

Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Spor
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IHTIYAR:KABULUMDUR BİZ ŞAMPİYON OLAK LO. TSPOR YANUU
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