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Servet Yardımcı'ndan İtalyan basın mensuplarına Şampiyonlar Ligi Finali bilgilendirmesi

TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İtalyan basın mensuplarına 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hakkında bilgilendirmede bulundu.

28.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:30Servet Yardımcı'ndan İtalyan basın mensuplarına Şampiyonlar Ligi Finali bilgilendirmesi

TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İtalyan basın mensuplarına 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hakkında bilgilendirmede bulundu.

Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile bu akşam oynayacağı karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen İtalyan medya mensupları, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'ni ziyaret etti. Ziyarette Servet Yardımcı, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı finalin hazırlıkları hakkında İtalyan gazetecilere bilgi verdi. Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop'un da katıldığı ziyarette Corriere dello Sport'tan Guido D'Ubaldo, La Gazzetta dello Sport'tan Massimo Cecchini, Corriere della Sera'dan Luca Val D'isere, Il Messaggero'dan Ugo Trani, sportpress24.com'dan Stefano Ghezzi ve İtalya Spor Yazarları Derneği Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı yer aldı.Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop, ziyarete katılan medya mensuplarına A Milli Takım forması hediye etti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadı, Servet Yardımcı, Spor

Kaynak: DHA

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