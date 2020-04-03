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Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in geleceği ile ilgili olarak oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yardımcı konuyla ilgili detayları açıklarken, "Her halükarda Ağustos sonu itibarıyla bütün liglerimizi bitirmiş olabileceğiz." ifadelerini kullandı.

03.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:16

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de futbol durma noktasına geldi. Türkiye Futbol Federasyonu da tüm çalışmalarını UEFA ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor.

A Spor'a telefonla bağlantı gerçekleştiren TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in ne zaman tamamlanacağı ve planlarının neler olduğunu açıkladı.

İşte Servet Yardımcı'nın açıklamaları:

"Virüsün ivmesinin Mayıs ayından itibaren aşağı gitmesi bekleniyor. Bu şekilde bir süreç yaşarsak Haziran'da ve Temmuz'da başlama planımız var. Her halükarda Ağustos sonu itibarıyla bütün liglerimizi bitirmiş olabileceğiz."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ EN GEÇ AĞUSTOS SONU OYNANACAK"

"Her şey iyi gittiği takdirde, Şampiyonlar Ligi finalinin en erken Temmuz sonu, en geç Ağustos sonunda oynanmasını planlıyoruz. Bugün UEFA ile bir konferans görüşmesi yapacağız."

Servet Yardımcı: Süper Lig’i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Spor

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TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
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Haberler ›› Spor ››Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz - Spor
Yorumlar (2)
MISAFIR:sayın baskan bu sene lıgde hıc mac oynanmamıs kabul edelım butun takımlar seneye hazırlansınlar ınsanların hayatını rıske etmeyelım maddıyat bulunur ama gıden sahsıyetler gerı gelmez
Cevap Yaz 1 0
ÖZCAN BİRİNCİ:Öğretimide yok sayalım Hiç okumamış sayalım. Seneye öğrenciler kaldıkları yerden devam ederler. Hem daha başarılı olurlar.
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