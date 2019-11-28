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Servet Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan medyasını bilgilendirdi

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan medyasına bilgilendirmede bulundu.

28.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:54Servet Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan medyasını bilgilendirdi
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan medyasına bilgilendirmede bulundu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Yardımcı, İtalya ekibi Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için İstanbul'da bulunan İtalyan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Servet Yardımcı, 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan gazetecilere bilgi verdi.
TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop'un da katıldığı ziyarette Corriere dello Sport'tan Guido D'Ubaldo, La Gazzetta dello Sport'tan Massimo Cecchini, Corriere della Sera'dan Luca Val D'isere, Il Messaggero'dan Ugo Trani, sportpress24.com'dan Stefano Ghezzi ve İtalya Spor Yazarları Derneği Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı da yer aldı.
Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop, ziyarete katılan medya mensuplarına milli takım forması hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Servet Yardımcı, Spor

Kaynak: AA

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