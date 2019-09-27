Haberler » Spor » Haber

Servet Yardımcı ve Şenol Güneş, Başakşehir-Rizespor maçında

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadeleyi protokol tribününde takip etti.

27.09.2019 22:35Servet Yardımcı ve Şenol Güneş, Başakşehir-Rizespor maçında
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadeleyi protokol tribününde takip etti.

Süper Lig'in 6. haftasında M. Başakşehir, evinde Rizespor'u 5-0 mağlup etti. TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu zorlu mücadeleyi takip etti. Milli takım havuzunu genişletmek ve oyuncu performanslarını gözlemlemek için birçok karşılaşmayı izleyen Güneş'e, bu kez protokol tribününde Servet Yardımcı eşlik etti. - İSTANBUL

Servet Yardımcı, Şenol Güneş, Başakşehir, Rizespor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:35 Okan buruk'un açıklamaları
01:33 İsmail kartal'ın açıklamaları
01:31 İrfan can kahveci'nin açıklamaları
00:46 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
00:31 PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti
00:24 Sea To Sky Enduro Yarışları
00:21 İsmail Kartal: "Farklı mağlup olmayı hak etmedik"