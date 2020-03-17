Servis aracı yol üzerinde alev alev yandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Sıradükkanlar mevkisinde bir servis aracı yol üzerinde yandı.
17.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:41
Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde Sıradükkanlar mevkisinde bir servis aracı yol üzerinde yandı.
Olay, sabah saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 59 S 6263 plakalı servis aracı, elektrik aksamından çıktığı sanılan arıza nedeniyle alev aldı. Yol tedbiren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından servis aracında büyük maddi hasar oluştuğu gözlemlendi. Yangında kimse yaralanmazken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ
Olay, sabah saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 59 S 6263 plakalı servis aracı, elektrik aksamından çıktığı sanılan arıza nedeniyle alev aldı. Yol tedbiren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından servis aracında büyük maddi hasar oluştuğu gözlemlendi. Yangında kimse yaralanmazken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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