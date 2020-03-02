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Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan 30 personel Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

02.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:44Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı
'nın İlçesi sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan 30 personel Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu yaralanan personel ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, polis hastane çevresinde yoğun güvenlik tedbiri aldı. - AĞRI

Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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2.03.2020 16:03:50