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Servis aracının ezdiği eylül'den geriye dans ederken çekilen bu görüntüler kaldı

AVCILAR'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu dün okul bahçesinde servis aracının altında kalarak, hayatını kaybetti.

08.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:31
AVCILAR'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu dün okul bahçesinde servis aracının altında kalarak, hayatını kaybetti. Küçük Eylül'ün ardından ise bu görüntüler kaldı.
Avcılar'da dün 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okuduğu Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmişti. 6 kardeşin en küçüğü olan Eylül Mirzaoğlu dün akşam toprağa verildi. Acılı baba ve yakınları Eylül için taziyeleri kabul ederken, Eylül'ün son çekilen videoları ortaya çıktı. Babası tarafından çekilen videoda Eylül evinde dans ederken görülüyor.
Servis aracının ezdiği eylül'den geriye dans ederken çekilen bu görüntüler kaldı

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Kaynak: DHA


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