Haberler» Güncel» Haber

Servis aracıyla otobüs çarpıştı: 12 yaralı

İstanbul Havalimanına personel taşıyan midibüs ile aynı istikamette seyreden otobüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

23.07.2019 10:55
Servis aracıyla otobüs çarpıştı: 12 yaralı
İstanbul Havalimanına personel taşıyan midibüs ile aynı istikamette seyreden otobüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanına personel taşıyan Yaşar Ö'nün kullandığı 34 LCL 033 plakalı midibüs, Işıklar Köyü mevkisinde, aynı istikamette seyreden Ekrem Y. idaresindeki 16 BH 293 plakalı otobüsle çarpıştı.
Kazada, midibüsteki 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. Servis aracıyla otobüs çarpıştı: 12 yaralı

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
11:58   Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Gelecek kaygısı, yol haritası ile aşılabilir"
11:58   İnternet kafede hırsızlık anı güvenlik kamerasında
11:58   SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Cezaevinde ben de dahil kadınlar...
11:57   ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır'dan 23 Temmuz mesajı
11:57   Şelale suyunda alabalık avı
11:57   Nisa'nın fizik tedavisi için sarma sarıyor
11:56   Ziraat mühendisi, bürosunu kütüphaneye dönüştürdü