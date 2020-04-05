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Servis araçları denzenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına ait personel servisi araçları, haftanın 6 günü dezenfekte ediliyor.

05.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:15
Servis araçları denzenfekte ediliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına ait personel servisi araçları, haftanın 6 günü dezenfekte ediliyor.

Korona virüs salgınından dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelleri taşıyan servis araçları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit İnterteks Fuar alanında haftanın 6 günü düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Araçlarını dezenfekte etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına Cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında fuar alanına geliyor.

Dezenfekte uygulaması yapılan araçlar yarım saat kapalı kalıyor ve daha sonrasında en az bir saat havalandırılıyor. Uygulamadan sonra araçlarda el ve diğer uzuvların temas ettiği yerler bez yardımı ile su ve çamaşır suyu losyonundan oluşan karşımla siliniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Güncel
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