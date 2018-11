Servis Araçlarında Gribe Karşı Hijyen Çalışması

13 Kasım 2018 Salı 14:04



13 Kasım 2018 Salı 14:04

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesinin hijyen ve dezenfekte ekibi okul servis araçlarını gribal enfeksiyonlara karşı dezenfekte ediyor.Kocasinan Belediyesi bünyesinde oluşturulan 15 kişilik ekip, kış döneminde görülen gribal enfeksiyonların önüne geçmek ve öğrencilerin okul servislerinde daha hijyenik şartlarda seyahat etmesi için çalışma başlattı.Ekip, il genelinde 820 servis aracında öğrencilerin daha sağlıklı seyahat etmesi için dezenfeksiyon, ilaçlama ve temizlik çalışması yapıyor.Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki okul servis araçlarının temizleneceğini söyledi.Belediye olarak üstlerine düşen her vazifeyi yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları aktardı:"Bildiğiniz gibi 3 yıldır okullarımızın genel temizliğini yapıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi, daha sağlıklı koşullarda eğitim görmeleri için yaptığımız bir çalışma. Çocuklarımızın okula gidip gelirken kullandığı servis araçlarını da dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımız her şeye layık. Daha iyi ortamlarda ve daha güzel koşullarda eğitim almalılar. Eğitim alırken de servislerimiz içerisinde daha hijyenik koşullarda seyahat etmeliler. Onlar bizim geleceğimiz."Kayseri Servisçiler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Yavuz Ay da çocukların emniyet ve sağlıklarının her şeyden önemli olduğunu ifade etti.Kış aylarında oluşabilecek hastalıklara karşı yapılan çalışmanın son derece kıymetli olduğunu belirten Ay, "Tüm meslektaşlarımız zaten gerek hijyen, gerek diğer açılardan tüm bakımlarını periyodik tamamlıyor. Fakat yaklaşan kış aylarıyla beraber ısıtıcılar çalışacak, dolayısıyla bir hava sirkülasyonu oluşacak. Bunun için hijyenden geçmesi son derece kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek asli görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.