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Servis bakım alanında yangın: 6 araç hasar gördü

İZMİR'in Bornova ilçesinde servis bakım alanında çıkan yangında 3 otobüs, 2 minibüs ve 1 TIR yandı.

25.12.2019 06:21 | Son Güncelleme: 25.12.2019 06:21 Servis bakım alanında yangın: 6 araç hasar gördü

İZMİR'in ilçesinde servis bakım alanında çıkan yangında 3 otobüs, 2 minibüs ve 1 TIR yandı. Yanan araçlarda hasar meydana geldi. 

Yangın, saat 04.00 sıralarında Aydınlık Caddesi üzerindeki servis bakım alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, servis bakım alanındaki araçlara sıçradı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemede, park halindeki 1 TIR, 2 minibüs ve 3 otobüste hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Yanan araçlardan görüntü

-Yangından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



Bornova, Güncel

Kaynak: DHA

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