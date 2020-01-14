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Servis bekleyen yayaya çarptı

Tekirdağ'da bir araç, servis bekleyen yayaya çarptı.

14.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:01Servis bekleyen yayaya çarptı
'da bir araç, servis bekleyen yayaya çarptı.

Kaza, ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeken Caddesi üzerinde 59 ABG 159 plakalı aracıyla seyreden Müslüm Demir, ara sokağa dönmek istedi. Bu sırada köşe başında servis bekleyen fabrika işçisi Cemil Durmuş'u farketmeyen Demir, aracı ile yayaya çarptı. Kazada yaralanan Durmuş 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Talihsiz işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Müslüm Demir, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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