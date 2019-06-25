25.06.2019 15:48
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Servis midibüsü devrildi; işçiler ve sürücünün yaşadıkları kamerada

Servis midibüsü devrildi; işçiler ve sürücünün yaşadıkları kamerada

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, araçtakilerin yaşadığı korku kameralara yansıdı .
Akyazı'daki bir fabrikanın işçilerini taşıyan A.P., yönetimindeki servis midibüsü iddialara göre şerit değiştiren bir başka aracın sıkıştırması sonucu şarampole devrildi. Midibüsteki işçiler camları kırarak kendilerini dışarı attı. Midibüsün devrilme anında işçiler ve şoförün yaşadığı korku ve panik ise araç kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
Akyazı , İşçi , Güncel

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