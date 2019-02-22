İzmir
'in Bornova
ilçesinde, seyir halindeki bir servis minibüsü alev alev yandı. Olay anında servis minibüsünün içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Ziya Gökalp
Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmanın personel taşımacılığı yapan Kemal Akkonk yönetimindeki 35 S 00196 plakalı servis minibüsünde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören Akkonk, servis minibüsünü sağa çekerek yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, servis minibüsündeki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, servis minibüsü kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, minibüs şoförü Kemal Akkonk'un dumandan etkilendiği ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olay anında servis minibüsünün içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Bornova, İzmir, 3. Sayfa
Kaynak: DHA